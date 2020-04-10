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Espreso.tvОбществоГосударство может оказывать помощь на уход за детьми ФОПам после потери работы: в правительстве работают над механизмом

Государство может оказывать помощь на уход за детьми ФОПам после потери работы: в правительстве работают над механизмом


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины разрабатывает механизм, который позволит одному из родителей получать пособие по уходу за детьми до 10 лет. Получить помощь смогут и физические лица-предприниматели

Об этом сообщила Министерка социальной политики Украины Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - заявила Лазебная.

Размер пособия по уходу за ребенком должен составить 2102 гривен (размер прожиточного минимума). Выплачивать такую помощь государство планирует на период карантина и в следующий месяц, который наступит после завершения карантина. Решение о введении помощи обещают принять в ближайшее время.

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