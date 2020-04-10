Голкипер сборной Украины Пятов рассказал, где спасается от эпидемии коронавируса

10 апреля, 2020, 13:35

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что спасается от эпидемии коронавируса на собственной даче

Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.

Вратарь "Шахтера" признался, что приобрел дачу в нужное время.

"Мы с женой вовремя приобрели дачу, облагородили ее для детей, и повезло, что так сложилось, и мы сделали это в нужное время. У нас есть, где прогуляться, подышать свежим воздухом. Нам немного легче, чем людям, которые сидят в городе ", - рассказал футболист.

В текущем сезоне 35-летний Андрей Пятов провел 30 матчей, 10 из которых на ноль. В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" идет на первой строчке.

По последним данным, в Украине 2203 человек больных коронавирус, из них 61 человек выздоровел, а 69 умерли.