Голкипер сборной Украины Пятов рассказал, где спасается от эпидемии коронавируса
10 апреля, 2020, 13:35
Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что спасается от эпидемии коронавируса на собственной даче
Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.
Вратарь "Шахтера" признался, что приобрел дачу в нужное время.
"Мы с женой вовремя приобрели дачу, облагородили ее для детей, и повезло, что так сложилось, и мы сделали это в нужное время. У нас есть, где прогуляться, подышать свежим воздухом. Нам немного легче, чем людям, которые сидят в городе ", - рассказал футболист.
В текущем сезоне 35-летний Андрей Пятов провел 30 матчей, 10 из которых на ноль. В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" идет на первой строчке.
По последним данным, в Украине 2203 человек больных коронавирус, из них 61 человек выздоровел, а 69 умерли.
- 12 марта матч Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" стал для голкипера "Шахтера" Андрея Пятова 500-м в клубной карьере .
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