Голкипер сборной Украины Пятов намекнул на завершение карьеры
10 апреля, 2020, 19:05
После Евро-2020 голкипер Андрей Пятов примет решение продолжать ли карьеру в сборной Украины
Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.
"Я не загадываю. Мы должны были на Евро играть в этом году... А тут все переносится. Конечно я хочу. У меня мечта - сыграть на Евро. С этой мечтой пока живу. А дальше посмотрим. И после Евро, думаю, наверное, какое-то решение для себя приму. Но пока неизвестно, когда мы сыграем", - рассказал Пятов.
В текущем сезоне 35-летний Андрей Пятов провел 30 матчей, 10 из которых на ноль. В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" идет на первой строчке.
- 12 марта матч Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" стал для голкипера "Шахтера" Андрея Пятова 500-м в клубной карьере .
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