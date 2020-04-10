 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГолкипер сборной Украины Пятов намекнул на завершение карьеры

Голкипер сборной Украины Пятов намекнул на завершение карьеры


фото: Getty Images
После Евро-2020 голкипер Андрей Пятов примет решение продолжать ли карьеру в сборной Украины

Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.

"Я не загадываю. Мы должны были на Евро играть в этом году... А тут все переносится. Конечно я хочу. У меня мечта - сыграть на Евро. С этой мечтой пока живу. А дальше посмотрим. И после Евро, думаю, наверное, какое-то решение для себя приму. Но пока неизвестно, когда мы сыграем", - рассказал Пятов.

В текущем сезоне 35-летний Андрей Пятов провел 30 матчей, 10 из которых на ноль. В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" идет на первой строчке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать