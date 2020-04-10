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Espreso.tvОбществоГде обещанная поддержка отечественного производителя? Победителем тендера по закупке самосвала для Полтавского КАТП -1628 необоснованно стал иностранный производитель

Где обещанная поддержка отечественного производителя? Победителем тендера по закупке самосвала для Полтавского КАТП -1628 необоснованно стал иностранный производитель

8 апреля тендерный комитет объявил об определении победителя в открытых торгах на закупку товара "Большегрузные мототранспортные средства (самосвал МАЗ-5550 С3 оборудован отвалом (или эквивалент)"

Для коммунального автотранспортного предприятия избран грузовой автомобиль белорусского производителя, а именно самосвал на базе МАЗа. А предложение местного производителя - "АвтоКрАЗ", дешевле на 750 тыс грн, отклонено. Среди пяти участников торгов «АвтоКрАЗ» представил одну из самых экономически выгодных предложений - самосвал КрАЗ-5401С2-500 с отвалом, отвечающий всем заявленным техническим параметрам. Но экономия бюджетных средств и поддержка автопроизводства в регионе не стали приоритетом для власти Полтавы.

Не учли даже то, что при отсутствии в РБ металлургических производств, для изготовления МАЗов на 90% используют металл, комплектующие, поставленные из России. Оснащен самосвал МАЗ опять же российским санкционные двигателем - ЯМЗ-53623, что подтверждается сертификатом соответствия, предоставленном в технической документации к тендеру. То есть средства украинских налогоплательщиков используются для развития экономики страны-агрессора, для усиления зависимости экономики Украины от иностранного производителя. При этом страдают от отсутствия заказов отечественные заводы, без работы остаются тысячи украинский, вымываются средства из государственного, областного, городского бюджетов.

Названа в протоколе причина отклонения предложения "КрАЗа" - неправомерное и предвзятая. Это несоответствие представленных материалов условиям тендерной документации, а именно предоставление отчетности ООО «КрАЗ» - дилером ЗАО "АвтоКрАЗ", только за один отчетный период, в то время как требуется информация по два отчетных периода. Но ООО «КрАЗ» предоставил материалы о том, что предприятие начало свою деятельность только в мае прошлого года, поэтому априори не могло выполнить это требование.

Несмотря на то, что от руководителей города неоднократно звучали обещания поддержать заказами собственного товаропроизводителя - "АвтоКрАЗ", которое из-за кризиса и спада на внутреннем рынке переживает нелегкие времена, на деле этого не произошло. Беспокойство судьбами предприятия, платит значительные налоги в бюджеты различных уровней, работников, занятых на производстве, остается только декларации, не поддержанной реальными делами.

 

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