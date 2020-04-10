FERREXPO Константина Жеваго помогает пенсионерам и малообеспеченным жителям Полтавщины во время карантина
В частности, в Горишних Плавнях при поддержке Полтавского горно-обогатительного комбината Группы FERREXPO только за один день незащищенные украинцы получили полтысячи пищевых наборов.
Пакеты доставляют социальные работники просто к дверям пенсионеров. Процесс передачи пакета происходит по четкой инструкции, чтобы исключить риск распространения коронавируса.
Программа социальной поддержки малообеспеченных людей действует в Горишних Плавнях с 2015 года. Продуктовые наборы получают пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие граждане, чей месячный доход составляет менее 2000 грн.
Ранее продуктовые пакеты выдавали непосредственно в специальных пунктах. Но из-за карантина была организована доставка, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
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