FERREXPO Константина Жеваго помогает пенсионерам и малообеспеченным жителям Полтавщины во время карантина

10 апреля, 2020, 20:59

Представители компании FERREXPO доставили пенсионерам и другим малообеспеченным жителям Полтавской области более четырех с половиной тысяч продуктовых наборов

В частности, в Горишних Плавнях при поддержке Полтавского горно-обогатительного комбината Группы FERREXPO только за один день незащищенные украинцы получили полтысячи пищевых наборов.

Пакеты доставляют социальные работники просто к дверям пенсионеров. Процесс передачи пакета происходит по четкой инструкции, чтобы исключить риск распространения коронавируса.

Программа социальной поддержки малообеспеченных людей действует в Горишних Плавнях с 2015 года. Продуктовые наборы получают пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие граждане, чей месячный доход составляет менее 2000 грн.

Ранее продуктовые пакеты выдавали непосредственно в специальных пунктах. Но из-за карантина была организована доставка, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.