Экс-футболист "Шахтера" рассказал, как Луческу не отпустил его на похороны матери
Об этом сообщает ESPN .
Футболист рассказал, что не видел, как умерла его мать.
"Я приехал к тренеру и попросил у него разрешения полететь в Уругвай на похороны. Он не позволил мне это. Это вещи, которые люди не знают. Я не видел, как умерла моя мама. Я даже не побывал на ее похоронах. Как играть в такой команде, тем более, что с самого начала я не хотел быть там. Мой отец умер в том же году", - рассказал Кастильо.
В 2007 году "Шахтер" заплатил за Кастильо 20 млн евро, это была рекордная сумма для украинского футбола. Игрок находился на контракте с командой до 2011-го года, однако большую часть времени провел в аренде. В целом он сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
35-летний Нери Кастильо завершил карьеру в 2014 году. Последним его клубом был испанский "Райо Вальекано".
- 27 февраля стало известно, что Мирча Луческу считает Генриха Мхитаряна лучшим футболистом, который играл под его руководством.
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