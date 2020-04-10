Больницы обеспечены средствами защиты от COVID-19 менее чем на 58%, - правительство
Об этом говорится в аналитических панелях - дашбордах, разработанных министерством цифровой трансформации, передает Еспресо.TV.
"Информация дашбордов по Украине, по областям и по конкретным больницам обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц. Информация будет полезна общественности, волонтерам и представителям местной власти", - говорится в сообщении.
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Разработанные Минцифрой дашборды находятся по ссылке.
По состоянию на 10 апреля отмечается, что в среднем по Украине больницы обеспечены средствами защиты на 57,79%, персоналом - на 76,45%, а оборудованием - на 70,15%.
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