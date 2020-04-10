4 тыс. защитных костюмов за несколько дней, почти 1 млн масок ежедневно: Зеленский отчитался о борьбе с коронавирусом
Об этом Зеленский сказал в видеообращении в Facebook.
"В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Параллельно мы наращиваем собственное производство. За несколько последних дней было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно", - сказал Зеленский.
Президент также назвал объем предусмотренных в бюджете средств на борьбу с эпидемией COVID-19, выплаты врачам, безработным и пенсионерам.
"Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен. За эти средства будут ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19 и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. Отдельно от средств Фонда почти 30 миллиардов гривен будет направлено нашим пенсионерам", - сказал Зеленский.
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