4 тыс. защитных костюмов за несколько дней, почти 1 млн масок ежедневно: Зеленский отчитался о борьбе с коронавирусом

10 апреля, 2020, 18:58

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в Facebook.

"В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Параллельно мы наращиваем собственное производство. За несколько последних дней было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно", - сказал Зеленский.

Президент также назвал объем предусмотренных в бюджете средств на борьбу с эпидемией COVID-19, выплаты врачам, безработным и пенсионерам.

"Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен. За эти средства будут ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19 и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. Отдельно от средств Фонда почти 30 миллиардов гривен будет направлено нашим пенсионерам", - сказал Зеленский.

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