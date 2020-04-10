10 апреля состоится вторая онлайн дискуссия КБФ по вопросам энергетической безопасности Украины
Ключевые вопросы дискуссии:
• Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса.
• Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическую напряжение?
• Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке.
• Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины в новых реалиях?
• Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?
Участники разговора:
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда «Открой Украину».
Лариса Галадза, Посол Канады в Украине;
Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»;
Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group;
Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;
Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину», бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Киевский Форум - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - фонд Арсения Яценюка «Открой Украину».
Смотрите прямую трансляцию дискуссии в 15.00:
На YouTube Фонда «Открой Украину»: https://www.youtube.com/watch?v=Ar1FU-eaLp8 ;
На Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/ ;
На Facebook КБФ: https://m.facebook.com/ksfopenukraine ;
На сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua ;
На сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua .
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