10 апреля состоится вторая онлайн дискуссия КБФ по вопросам энергетической безопасности Украины

10 апреля, 2020, 10:34

В пятницу, 10 апреля, состоится вторая онлайн дискуссия Киевского форума: "Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?"

Ключевые вопросы дискуссии:

• Оценка масштаба и последствий глобального энергетического кризиса.

• Способны ли изменения на энергетическом рынке усилить геополитическую напряжение?

• Оценка угроз и перспектив на украинском энергетическом рынке.

• Каким образом обеспечить энергетическую независимость Украины в новых реалиях?

• Как кризис повлияет на конечного потребителя электроэнергии, газа и нефтепродуктов?

Участники разговора:

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда «Открой Украину».

Лариса Галадза, Посол Канады в Украине;

Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group;

Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;

Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину», бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский Форум - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - фонд Арсения Яценюка «Открой Украину».

Смотрите прямую трансляцию дискуссии в 15.00:

На YouTube Фонда «Открой Украину»: https://www.youtube.com/watch?v=Ar1FU-eaLp8 ;

На Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/ ;

На Facebook КБФ: https://m.facebook.com/ksfopenukraine ;

На сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua ;

На сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua .