Зеленского и Шмыгаля проверяли на коронавирус

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

"Всем сделали тестирования. В том числе премьер-министру. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - отметил он.

Тимошенко добавил, что тестирование делали, чтобы понять, что делать, в случае подтверждения были бы другие меры безопасности карантина в ОПУ.

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