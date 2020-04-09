Зеленского и Шмыгаля проверяли на коронавирус
9 апреля, 2020, 08:39
Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю делали тест на коронавирус
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".
"Всем сделали тестирования. В том числе премьер-министру. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - отметил он.
Тимошенко добавил, что тестирование делали, чтобы понять, что делать, в случае подтверждения были бы другие меры безопасности карантина в ОПУ.
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