9 апреля, 2020, 15:54

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Вячеслав Грозный не смог вернуться в Украину после прекращения национального чемпионата

Об этом сообщает meta-ratings.kz .

Грозный признался, что через закрытый границу он не имел возможности вернуться в Украину.

"15 марта мы сыграли последний матч в чемпионате Казахстана, но уже без зрителей, а через два дня президент Казахстана объявил о полном карантине в стране. Местные ребята разъехались по своим семьям, а я вместе с легионерами нашей команды поселился в одном из отелей Алматы. Из отеля мы почти не выходим. Здесь даже вдвоем нельзя собираться, в такси, если надо съездить в магазин, тоже по одному человеку и масочный режим. Президентом Казахстана карантин был объявлен с 15 марта на месяц. Уехать после этого в Украину уже было не возможно, потому что все рейсы отменили, границы закрыли ", - рассказал украинский тренер.

В чемпионате Казахстана "Шахтер" Вячеслава Грозного сыграл 2 матча, где получил 1 победу и 1 поражение. Команда разместилась на восьмой строчке, в турнире участвует двенадцать клубов.