Высший совет правосудия зафиксировал 450 случаев вмешательства в деятельность судей в прошлом году

9 апреля, 2020, 18:24

Высший совет правосудия в ежегодном докладе за 2019 год сообщил о 450 случаях вмешательства в деятельность судей

Документ был утвержден на заседании ВРУ в четверг, 9 апреля.

"В докладе содержится анализ типичных случаев вмешательства в деятельность судей по осуществлению правосудия в 2019 году и правовых позиций, сформированных Высшим советом правосудия по результатам рассмотрения сообщений судей о вмешательстве в их деятельность", - сообщили в пресс-службе ВРУ.

С начала ведения реестра сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия в него внесены 1220 таких сообщений.

Хронологически цифры распределились так:

в 2016 году в реестр было внесено 23 сообщения;

в 2016 году в реестр было внесено 23 сообщения; в 2017 году - 312;

в 2018 году - 436;

в 2019 году - 450.

Наиболее распространенными ситуациями, которые расцениваются как угроза независимости судебной власти, являются:

вмешательства в деятельность со стороны правоохранительных органов;

вмешательства в деятельность со стороны народных депутатов, депутатов местных советов, других представителей органов государственной власти и местного самоуправления;

вмешательства адвокатов в деятельность судей по осуществлению правосудия и противоправное давление;

нарушение порядка в судебном заседании, срыв судебных заседаний, блокирование судов;

высказывания угроз в адрес судей;

физическое давление на судью или членов его семьи, повреждение имущества судей, судов;

распространение неправдивой информации относительно судей.

В ВРП отмечают, что вмешательство в деятельность судей является не единственным фактором, что сказывается на состоянии судейской независимости.

"В значительной степени на него влияет кадровый дефицит в судебной системе, несоблюдение сроков квалификационной оценки судей, ненадлежащее финансовое обеспечение деятельности судебной власти, отсутствие взаимодействия между Верховной Радой Украины и Высшим советом правосудия при рассмотрении обязательных консультативных заключений ВРП по проектам законов о судоустройстве и статусе судей ", - сетуют украинские слуги Фемиды.

Документ обещают опубликовать в течение семи дней на официальных сайтах ВРП и Судебной власти Украины.