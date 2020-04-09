Высший совет правосудия зафиксировал 450 случаев вмешательства в деятельность судей в прошлом году
Документ был утвержден на заседании ВРУ в четверг, 9 апреля.
"В докладе содержится анализ типичных случаев вмешательства в деятельность судей по осуществлению правосудия в 2019 году и правовых позиций, сформированных Высшим советом правосудия по результатам рассмотрения сообщений судей о вмешательстве в их деятельность", - сообщили в пресс-службе ВРУ.
С начала ведения реестра сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия в него внесены 1220 таких сообщений.
Хронологически цифры распределились так:
- в 2016 году в реестр было внесено 23 сообщения;
- в 2017 году - 312;
- в 2018 году - 436;
- в 2019 году - 450.
Наиболее распространенными ситуациями, которые расцениваются как угроза независимости судебной власти, являются:
- вмешательства в деятельность со стороны правоохранительных органов;
- вмешательства в деятельность со стороны народных депутатов, депутатов местных советов, других представителей органов государственной власти и местного самоуправления;
- вмешательства адвокатов в деятельность судей по осуществлению правосудия и противоправное давление;
- нарушение порядка в судебном заседании, срыв судебных заседаний, блокирование судов;
- высказывания угроз в адрес судей;
- физическое давление на судью или членов его семьи, повреждение имущества судей, судов;
- распространение неправдивой информации относительно судей.
В ВРП отмечают, что вмешательство в деятельность судей является не единственным фактором, что сказывается на состоянии судейской независимости.
"В значительной степени на него влияет кадровый дефицит в судебной системе, несоблюдение сроков квалификационной оценки судей, ненадлежащее финансовое обеспечение деятельности судебной власти, отсутствие взаимодействия между Верховной Радой Украины и Высшим советом правосудия при рассмотрении обязательных консультативных заключений ВРП по проектам законов о судоустройстве и статусе судей ", - сетуют украинские слуги Фемиды.
Документ обещают опубликовать в течение семи дней на официальных сайтах ВРП и Судебной власти Украины.
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