Вице-чемпионку мира по биатлону назначили заместителем министра молодежи и спорта

9 апреля, 2020, 10:28

Вице-чемпионка мира по биатлону Нини Лемеш стала заместителем министра молодежи и спорта

Об этом сообщает Общественное: Чернигов.

О назначении известной биатлонистки на должность сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во время заседания правительства.

С 2015 по март 2020 г. Лемеш возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.

47-летняя Нина Лемеш является серебряной медалисткой чемпионата мира-1996 в командной гонке. В 2000 и 2001 году она становилась бронзовым медалисткой ЧМ в эстафете.

Министром молодежи и спорта является олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт.