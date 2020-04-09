 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВице-чемпионку мира по биатлону назначили заместителем министра молодежи и спорта

Вице-чемпионку мира по биатлону назначили заместителем министра молодежи и спорта


фото: facebook
Вице-чемпионка мира по биатлону Нини Лемеш стала заместителем министра молодежи и спорта

Об этом сообщает Общественное: Чернигов.

О назначении известной биатлонистки на должность сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во время заседания правительства.

С 2015 по март 2020 г. Лемеш возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.

47-летняя Нина Лемеш является серебряной медалисткой чемпионата мира-1996 в командной гонке. В 2000 и 2001 году она становилась бронзовым медалисткой ЧМ в эстафете.

Министром молодежи и спорта является олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать