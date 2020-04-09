Вице-чемпионку мира по биатлону назначили заместителем министра молодежи и спорта
9 апреля, 2020, 10:28
Вице-чемпионка мира по биатлону Нини Лемеш стала заместителем министра молодежи и спорта
Об этом сообщает Общественное: Чернигов.
О назначении известной биатлонистки на должность сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во время заседания правительства.
С 2015 по март 2020 г. Лемеш возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
47-летняя Нина Лемеш является серебряной медалисткой чемпионата мира-1996 в командной гонке. В 2000 и 2001 году она становилась бронзовым медалисткой ЧМ в эстафете.
Министром молодежи и спорта является олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт.
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