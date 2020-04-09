Возможно до 24 апреля выйдем на ослабление карантина, - заместитель Ермака
9 апреля, 2020, 09:08
Возможно, что через несколько дней после пасхальных праздников в Украине будет ослабление карантинных мероприятий
Об этом заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Украинской правде".
Тимошенко ответил на вопрос о сроках завершения карантина в Украине.
"Сейчас мы смотрим на ближайшие две недели. Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.
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- 8 апреля Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19 , которым вводятся более жесткие ограничения во время карантина.
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