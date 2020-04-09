Возможно до 24 апреля выйдем на ослабление карантина, - заместитель Ермака

9 апреля, 2020, 09:08

Возможно, что через несколько дней после пасхальных праздников в Украине будет ослабление карантинных мероприятий

Об этом заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Украинской правде".

Тимошенко ответил на вопрос о сроках завершения карантина в Украине.

"Сейчас мы смотрим на ближайшие две недели. Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Читайте также: Критически важно избежать скопления людей на Пасху, - Кирилл Тимошенко