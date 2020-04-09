Восстановление экономики после карантина будет уже в последующие годы, - Милованов

9 апреля, 2020, 07:19

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что некоторые ограничения, которые ввели в Украине из-за коронавируса, нецелесообразны

Об этом он сказал в интервью 24 каналу .

Милованов, в частности, ответил на вопрос об оценке того, как карантин вредит бизнесу в Украине.

"Будет кризис в экономике, падение ВВП. Есть разные прогнозы сейчас. К примеру, правительство прогнозирует падение экономики на 4-5%, другие говорят о 9-10%. Многое зависит от того, насколько долго продлится карантин и как государство поддержит малый и средний бизнес, а также насколько быстро они восстановятся ", - сказал эксминистр.

По его словам, восстановление экономики будет уже в последующие годы. В сфере услуг, туризма, транспортировки - это все фактически сейчас не работает. Возможно, у кого есть удаленная работа, но это ориентировочно 20% от общего объема.

"Можно считать, что значительная часть людей и бизнеса в Украине теряет за месяц до половины дохода. В Украине карантин слишком жесткий. Он не целевой. У нас недостаточно тестирования, то есть, мы не знаем, где именно есть кластеры заражений", - сказал Милованов .

По его словам, если бы правительство имело эти данные, то можно было бы вводить жесткий карантин только в определенных населенных пунктах до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация.

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