Во время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду - Кличко

9 апреля, 2020, 13:41

В период действия ограничительных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"По моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет осуществляться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям. Также мы подготовили обращение к правительству - внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов ", - написал Кличко.

Он напомнил, что обычно каждый год после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону и начинают технические испытания сетей. Проведение гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. Которое определяет порядок и сроки проведения испытаний.

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