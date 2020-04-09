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Espreso.tvОбществоВо время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду - Кличко

Во время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду - Кличко


фото: klichko.org
В период действия ограничительных мероприятий в столице не будут отключать горячую воду потребителям

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"По моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет осуществляться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям. Также мы подготовили обращение к правительству - внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов ", - написал Кличко.

Он напомнил, что обычно каждый год после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону и начинают технические испытания сетей. Проведение гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. Которое определяет порядок и сроки проведения испытаний.
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