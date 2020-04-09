ВАКС обязал НАБУ открыть производство против экс-министра инфраструктуры Омеляна
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
"ВАКС частично удовлетворил жалобу ОО "Бердянский антикоррупционный центр" и обязал уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР по заявлению ОО. Среди заявленных лиц - экс-министр инфраструктуры (2016-2019 гг.), его заместитель, Государственный секретарь Министерства инфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава Министерства инфраструктуры Украины ", - говорится в сообщении.
По версии "Бердянского антикоррупционного центра", чиновники довели ГП "Бердянский морской торговый порт" до банкротства из-за злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.
Кроме этого, в заявлении содержатся данные о якобы совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", служебными лицами ГП "АМПУ" и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время.
"Бердянский антикоррупционный центр" также просил суд признать противоправной бездеятельность детективов НАБУ и обязать их безотлагательно начать досудебное расследование по каждому отдельно указанному в заявлении уголовному правонарушению и по каждому должностному лицу отдельно.
В свою очередь детектив НАБУ отметила, что "Бердянский антикоррупционный центр" получил письмо-ответ от НАБУ, в котором говорилось о том, что действия указанных должностных лиц не отнесенные к подследственности НАБУ.
В конце концов Высший антикорсуд постановил, что сведения, изложенные в заявлении ОО "Бердянский антикоррупционный центр", содержащие объективные данные, свидетельствующие о совершении уголовных правонарушений, подследствены НАБУ. Именно поэтому они нуждаются в расследовании детективами НАБУ.
- Напомним, Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро отстранил от должности начальника бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".
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