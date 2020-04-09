ВАКС обязал НАБУ открыть производство против экс-министра инфраструктуры Омеляна

9 апреля, 2020, 20:59

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировать уголовное производство в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"ВАКС частично удовлетворил жалобу ОО "Бердянский антикоррупционный центр" и обязал уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР по заявлению ОО. Среди заявленных лиц - экс-министр инфраструктуры (2016-2019 гг.), его заместитель, Государственный секретарь Министерства инфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава Министерства инфраструктуры Украины ", - говорится в сообщении.

По версии "Бердянского антикоррупционного центра", чиновники довели ГП "Бердянский морской торговый порт" до банкротства из-за злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.

Кроме этого, в заявлении содержатся данные о якобы совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", служебными лицами ГП "АМПУ" и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время.

"Бердянский антикоррупционный центр" также просил суд признать противоправной бездеятельность детективов НАБУ и обязать их безотлагательно начать досудебное расследование по каждому отдельно указанному в заявлении уголовному правонарушению и по каждому должностному лицу отдельно.

В свою очередь детектив НАБУ отметила, что "Бердянский антикоррупционный центр" получил письмо-ответ от НАБУ, в котором говорилось о том, что действия указанных должностных лиц не отнесенные к подследственности НАБУ.

В конце концов Высший антикорсуд постановил, что сведения, изложенные в заявлении ОО "Бердянский антикоррупционный центр", содержащие объективные данные, свидетельствующие о совершении уголовных правонарушений, подследствены НАБУ. Именно поэтому они нуждаются в расследовании детективами НАБУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро отстранил от должности начальника бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

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