В Житомирской области зафиксировали третью смерть от коронавируса

9 апреля, 2020, 11:35

В Житомирской области зафиксирован уже третий летальный случай от коронавируса, умерла жительница Бердичевского района

Об этом сообщает пресс служба Житомирской ОГА.

"К сожалению, есть еще один летальный случай в Житомирской области. Умерла 81-летняя женщина из Бердичевского района", - заявила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.

В ОГА рассказали, что 81-летняя женщина заболела еще 28 марта, однако к медикам обратилась 6 апреля. Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием уже 8 апреля. На следующий день она умерла.

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