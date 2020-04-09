 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Житомирской области зафиксировали третью смерть от коронавируса

В Житомирской области зафиксировали третью смерть от коронавируса


фото: reuters
В Житомирской области зафиксирован уже третий летальный случай от коронавируса, умерла жительница Бердичевского района

Об этом сообщает пресс служба Житомирской ОГА.

"К сожалению, есть еще один летальный случай в Житомирской области. Умерла 81-летняя женщина из Бердичевского района", - заявила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.

В ОГА рассказали, что 81-летняя женщина заболела еще 28 марта, однако к медикам обратилась 6 апреля. Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием уже 8 апреля. На следующий день она умерла.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать