В Тернополе террориста "ЛНР" заочно приговорили к 15 годам

9 апреля, 2020, 16:09

Тернопольский горрайонный суд заочно приговорил жителя Донетчины к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

Как установило следствие, мужчина в 2014 году вступил в ряды террористического формирования "Призрак" и был награжден знаком отличия "За оборону Славянска". После ликвидации комабата Мозгового боевик перешел в террористическую группу "Брянка СССР", где занимал должность "заместителя командира 1 механизированной роты" с мая 2015 по май 2017.

"Как один из лидеров террористической группы, под прозвищем "Заточка", осуществлял организацию и руководство другими боевиками, которые оказали вооруженное сопротивление и вели боевые действия против военнослужащих ВСУ и работников правоохранительных органов, в частности, на опорном пункте боевиков с условным названием "Крест", расположенном на окраине Первомайска в Луганской области ", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным, однако, поскольку он находится на оккупированной территории, он осужден заочно к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.