В случае неполучения кредита МВФ украинская государственность может не перенести дефолта - Княжицкий

9 апреля, 2020, 21:56

В случае неполучения кредита от Международного валютного фонда украинская государственность может не перенести дефолта

Об этом в эфире "Прямой" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"У нас экономика и производство начало падать благодаря "гениальной" политике "слуг народа" и Владимира Зеленского еще до того, что произошло (эпидемия коронавируса - ред.). А сейчас экономика просто в ужасном пике. Вы видите, сколько людей остались без работы. Мы понимаем, что не будет чем платить пенсии. Их и так нечем было платить, никто не собирался проводить их индексацию. Единственный способ их заплатить, если мы объявим дефолт ... власть, чтобы выполнить обязательства перед гражданами, начнет просто печатать деньги . За эти напечатанные деньги, которые ничего не будут стоить, в магазине вы все равно ничего не купите. Валюту приобрести будет невозможно. И это приведет к экономической катастрофе. К сожалению, такая досадная картина будет, если мы не получим этих средств от МВФ ", - сказал политик.

Княжицкий добавил, что авторы поправок к так называемому "антиколомойскому" закону не переживают из-за возможного дефолта и экономического кризиса, который ждет Украину в случае неполучения кредита МВФ.

"Людям, которые инициировали эти тысячи поправок, в принципе, это все равно. Ведь если они заберут назад ПриватБанк, другие банки, если никто не будет их контролировать, им не важно, что Украина ведет войну, мы можем пострадать ... С их точки зрения можно взять деньги в России, где тоже ужасная экономическая ситуация из-за цены на нефть. Но Россия уже умирая, будет пытаться подкупить Украину и украинских лидеров. Видели, как это с Януковичем происходило. А можно и печатать эти деньги. Одним словом, это очень большой вызов для украинской государственности, и не факт, что государственность это сможет перенести ", - отметил депутат.