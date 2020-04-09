В разгар эпидемии власть должна заниматься страной, а не устраивать политические преследования лидера оппозиции, - Парубий
Об этом написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Андрей Парубий на странице в сети Фейсбук .
"Генпрокурор Венедиктова открыла пять дел на пятого президента Украины Петра Порошенко. Это не стало неожиданностью. Именно для этого Зеленский ее и назначал. И в ГБР, и в ОГП. "Двоечница", которая с треском провалилась на конкурсе в Верховный суд Украины, была назначена в ГБР, где сфабриковано подозрение относительно назначения судьями Верховного суда тех, которые с честью прошли конкурс. А когда Генеральный прокурор Рябошапка отказался подписывать этот абсурд, ее назначили Генеральным прокурором. И она зарегистрировала свое же представление.
Такие "двоечники" больше подходят для выполнения грязных антизаконных действий и произвольных указаний по ОП. Это продолжение политических репрессий и попытка узурпировать власть", - подчеркнул парламентарий.
Парубий отметил, что политические преследования в то время, когда страна находится в глубоком экономическом и эпидемиологическом кризисе, является вершиной цинизма.
"Но за развал экономики, за преступную халатность, за все непрофессиональные кадровые назначения придется отвечать. Перед историей и перед украинским народом. Незадолго.
А нас не запугать и не сломать. Клоуны не бывают страшными, они бывают только смешными или плачевными. Но, к сожалению, могут натворить большой беды ", - отметил народный депутат.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало