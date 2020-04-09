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Espreso.tvОбществоВ Одесской области трое медиков заразились коронавирусом

В Одесской области трое медиков заразились коронавирусом


фото: reuters
В Одесской области коронавирусная инфекцией COVID-19 заразились трое медиков

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на заседании внеочередной сессии, передает РБК-Украина .

"На сегодняшний день лабораторно подтвержден диагноз у 43 человек. К сожалению, в их числе один ребенок, а также трое медиков в городе Подольск", - сказал Куцый.

Он отметил, что сейчас очень важно решить вопрос с финансированием медиков. Во время заседания депутаты приняли решение о выделении доплаты 2660 медработникам, каждый из которых получит в среднем по 10 тыс. грн.

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