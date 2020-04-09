В Москве прогремел взрыв напротив посольства Словакии

9 апреля, 2020, 17:20

На 9 этаже бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы прогремел мощный взрыв

Здание, где произошел инцидент, находится сразу рядом с посольством Словакии в России, сообщает Настоящее время .

Взрыв произошел на 9 этаже бизнес-центра "Панорама", который расположен на улице Брестской в Москве. Вероятно, на этаже, где это произошло, находится бойлерная.

В здании выбиты окна, стекла из которых посыпались вниз и повредили припаркованные машины. Из-за взрыва в здании произошло большое задымление. Информации о пострадавших пока нет.

Также известно, что кроме задымления, после взрыва начался и незначительный пожар. Впрочем его удалось довольно быстро ликвидировать.

Очевидец рассказала, что взрывов было два. Уже после второго на землю полетели стекла из окон дома. Впрочем она заверила, что взрыв не был очень громким.

По некоторым данным, также есть информация о 6 пострадавших людях. Среди них, в частности, 12-летняя девочка.

В Москве прогремел взрыв в одном из бизнес-центров в районе «Маяковской». Очевидцы сообщают о задымлении, но в МЧС говорят, что пожара пока не видят pic.twitter.com/VeLy0HkfKP - Лента.ру (@lentaruofficial) April 9, 2020