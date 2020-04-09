В Киеве заразился коронавирусом архиепископ, который призвал проводить службы несмотря на карантин

9 апреля, 2020, 10:46

В Киеве заразился коронавирусом архиепископ, глава Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви (Московский патриархат), настоятель киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов, который призвал проводить службы несмотря на карантин

Об этом он сообщил в Facebook.

"После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал он.

Архиепископ рассказал, что сейчас его самочувствие и температура в норме. Он находится в полной изоляции под контролем врачей, а делами монастыря занимается в удаленном режиме.