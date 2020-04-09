В Киеве заразился коронавирусом архиепископ, который призвал проводить службы несмотря на карантин
Об этом он сообщил в Facebook.
"После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал он.
Архиепископ рассказал, что сейчас его самочувствие и температура в норме. Он находится в полной изоляции под контролем врачей, а делами монастыря занимается в удаленном режиме.
Службы в монастыре продолжаются, но без прихожан.
"Где заразился, не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это не удивительно", - отметил архиепископ.
Священник УПЦ Евгений Маслов ранее призывал на службу в храм несмотря на карантин.
"Всем, кто боится заразиться инфекуийною болезнью, вход воспрещен!» - писал священник.
А потом добавил, что тех, кто надеется на помощь Бога и верит в Христа, ждут на службе.
Также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.
"Часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не сочли нужным в надлежащей мере соблюдать карантин", - написал Геращенко.
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