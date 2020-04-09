В Киеве уже 335 случаев COVID-19 - Кличко

9 апреля, 2020, 12:16

За сутки 8 апреля во Киеве 41 новый зарегистрированный случай заражения COVID-19, один человек в Киеве умер

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.

Кличко отметил, что количество новых случаев за сутки выросло почти втрое.

"Количество киевлян, которые заболели за минувшие сутки, увеличилось почти втрое. На 41 человек. Из них двое медиков. По прошедшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 случаев заболевания", - заявил Кличко.

В столице за сутки заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года. Девочка, которой полгода. Также 29 мужчин, от 36 до 70 лет.

В больницы города госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся дома под контролем врачей.

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