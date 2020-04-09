В Киеве произошел пожар в многоэтажке

9 апреля, 2020, 20:59

В четверг, 9 апреля, в Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Возгорание возникло в квартире пенсионерки на 8-м этаже дома №30 на проспекте Шухевича.

На место прибыли 3 единицы пожарной техники, служба газа и полицейские. Спасатели быстро потушили возгорание. Жительница квартиры не пострадала и от госпитализации отказалась.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за того, что женщина включила плойку и оставила ее без присмотра, а через некоторое время сдетонировал баллончик-дезодорант, который стоял рядом.