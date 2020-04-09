В Хмельницком умерла медработница с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

"Результаты тестирования ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.

Отметим, в Хмельницкой области зарегистрировали 15 случаев COVID-19. Семь пациентов из Хмельницкого, шесть - из Шепетовки, еще двое - из Хмельницкого и Волочисского районов.