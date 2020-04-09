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Espreso.tvОбществоВ Хмельницком умерла медработница с подозрением на коронавирус

В Хмельницком умерла медработница с подозрением на коронавирус


фото: reuters
В Хмельницком с подозрением на коронавирус умерла сотрудница районной больницы

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

"Результаты тестирования ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.

Отметим, в Хмельницкой области зарегистрировали 15 случаев COVID-19. Семь пациентов из Хмельницкого, шесть - из Шепетовки, еще двое - из Хмельницкого и Волочисского районов.

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