В Хмельницком умерла медработница с подозрением на коронавирус
9 апреля, 2020, 15:39
В Хмельницком с подозрением на коронавирус умерла сотрудница районной больницы
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.
"Результаты тестирования ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.
Отметим, в Хмельницкой области зарегистрировали 15 случаев COVID-19. Семь пациентов из Хмельницкого, шесть - из Шепетовки, еще двое - из Хмельницкого и Волочисского районов.
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