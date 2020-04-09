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Espreso.tvСпортВ футболе поменяли правила фиксации игры рукой и офсайда

В футболе поменяли правила фиксации игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций внес изменения в правила по поводу фиксации игры рукой и офсайда

Об этом сообщает официальный сайт IFAB.

Отныне игру рукой будут фиксировать, если мяч попал в руки ниже линии подмышек (смотрите фото), а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Также претерпело изменения правило определения офсайда, когда мяч оказался у атакующего игрока после игры соперника, который обороняется.

"Если игрок команды, которая защищается, намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды не в офсайде", - говорится в пояснениях.

IFAB в пункте о VAR отмечает, что видеоасистенты могут давать главному арбитру советы по решению, но окончательный вердикт всегда остается за ним.

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