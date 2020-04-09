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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области от коронавируса умерли два человека

В Черновицкой области от коронавируса умерли два человека

8 апреля в Черновицкой области от коронавируса умерли два человека, которые самостоятельно лечились дома и поздно обратились к врачам

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"Вечером 8 апреля в Глыбоцкой райбольнице умер 59-летний житель села Каменка, который долго лечился дома, экспресс-тест показал, что у него коронавирус", - говорится в сообщении.

Мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии.

Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов еще ждут.

У мужчины также была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

Также 8 апреля в городской больнице умерла черновчанка 1949 года, инфицированная COVID-19. Она также имела ишемическую болезнь сердца и гипертоническую болезнь.

Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу.

Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации.

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