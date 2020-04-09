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Espreso.tvСпортUFC обнародовал эффектный промо-ролик боя Фергюсон - Гетжи

UFC обнародовал эффектный промо-ролик боя Фергюсон - Гетжи


фото: twitter
UFC обнародовал официальный промо-ролик поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи

Видео обнародовал президент UFC Дэйна Уайт в twitter.

Бой Абсолютного бойцовского чемпионата Фергюсон - Гетжи состоится 18 апреля на турнире UFC 249. Место проведения поединка еще держат в тайне.

Фергюсон должен был встретиться с чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедов, но россиянин не смог вылететь на бой из-за пандемии коронавируса.

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