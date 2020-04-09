UFC обнародовал эффектный промо-ролик боя Фергюсон - Гетжи

9 апреля, 2020, 13:16

UFC обнародовал официальный промо-ролик поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи

Видео обнародовал президент UFC Дэйна Уайт в twitter.

Бой Абсолютного бойцовского чемпионата Фергюсон - Гетжи состоится 18 апреля на турнире UFC 249. Место проведения поединка еще держат в тайне.

Фергюсон должен был встретиться с чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедов, но россиянин не смог вылететь на бой из-за пандемии коронавируса.

this is gonna be a FUN fight. Just a little over a week and we will be watchin a LIVE fight again !!! pic.twitter.com/DGJPbbod5F - danawhite (@danawhite) April 9, 2020

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов отказался драться с Тони Фергюсоном.

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC за отказ от боя.

8 апреля стало известно, что поединок UFC между Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи может произойти в казино на территории индейской резервации в Калифорнии .

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