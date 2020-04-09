Только треть жителей Донецкой и Луганской областей считают, что РФ дает оружие террористам, - опрос

9 апреля, 2020, 12:04

Опрос показал, что население прифронтовых областей по-разному оценивает изменения в области и отношение к России. По результатам опроса, населения Луганщины выражает "более пессимистические" взгляды

Исследование настроений на Донбассе проводил фонд "Демократические инициативы" и Центр политической социологии, передает Еспресо.TV.

Согласно опросу, отношение к РФ в областях отличается. Так, если среди донецких респондентов 3/4 считают РФ стороной этого конфликта (а 12% не считают так), то среди луганских респондентов только 47% разделяют соответствующее мнение, а 39% - не разделяют. Причем по сравнению с опросом конца 2018 года в Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, заметно возросла (с 57% до 76%), а доля тех, кто так не считает, уменьшилась с 23% до 12%. В Луганской области также уровень признания участия России в конфликте вырос (с 41% до 47%), однако в то же время увеличилась (с 31% до 39%) и доля тех, кто не признает такого участия.

Что касается непосредственных форм привлечения России к конфликту, то среди дончан наиболее распространено (46% опрошенных) мнение о полном контроле со стороны России за "ДНР/ЛНР" (тогда как среди луганчан такой ответ дали только 20%). В то же время 40% дончан и 44% луганчан убеждены, что Россия предоставляет Донбассу гуманитарную помощь. Причем по сравнению с опросом конца 2018 г., оценки деятельности России улучшились.

В Луганской области резко - с 2% до 32% - выросла доля тех, кто считает, что Россия вступает в конфликт лишь дипломатическими средствами, а также с 28% до 44% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия предоставляет Донбасса гуманитарную помощь; зато существенно уменьшились доли тех, кто считает, что Россия поставляет боевикам оружие (с 46% до 33%), что российские войска участвуют в боевых действиях (с 36% до 20%), что Россия непосредственно руководит деятельностью "ДНР / ЛНР" (с 36% до 20%).

В Донецкой области хотя распространенность представления об участии российских войск в боевых действиях и о подчинении "ДНР / ЛНР" России осталась примерно на том же уровне, однако с 50% до 37% уменьшилась доля тех, кто считает, что Россия поставляет боевикам оружие, и с 16% до 35% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия поддерживает "ДНР / ЛНР" преимущественно дипломатическими средствами.

Вопрос войны.

Так же, как в случае с представлениями об участии России в конфликте на Донбассе, мысли донецких и луганских респондентов о наличии войны между Россией и Украиной в значительной степени отличаются. Ведь если среди донецких респондентов 64% согласились с фактом наличия войны, то среди луганских респондентов такое согласие выразили только 38%, а 43% не согласились с подобной постановкой вопроса. Причем если в Донецкой области по сравнению с концом 2018 г. доля уверенных в существовании войны с Россией существенно возросла (с 41% до 64%), то в Луганской области эта доля осталась практически такой же, и даже немного выросла (с 38% до 43% ) доля тех, кто отрицает этот факт.

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