Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине будет существенное изменение погоды

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV. Наталья Диденко.

На Западе и Севере эта желанная влага упадет преимущественно ночью и утром, а днем фронт пойдет дальше, в восточном направлении. Температура воздуха, поскольку фронт холодной, несколько снизится в северных и западных областях, до + 11 + 15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится, + 15 + 22 градуса.

Ветер перейдет завтра на северо-западный и усилится иногда даже в штормовых значений, до 15-20 м / с.

В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11, +12 градусов. Еще ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода. Дождь в Киеве вероятен ночью и утром. А днем в пятницу будет преобладать снова сухая погода.

В ближайший понедельник снова потеплеет, однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает, до + 5 + 10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки.

Потепление возобновится с 16 апреля.

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