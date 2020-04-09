Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине будет существенное изменение погоды
Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV. Наталья Диденко.
На Западе и Севере эта желанная влага упадет преимущественно ночью и утром, а днем фронт пойдет дальше, в восточном направлении. Температура воздуха, поскольку фронт холодной, несколько снизится в северных и западных областях, до + 11 + 15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится, + 15 + 22 градуса.
Ветер перейдет завтра на северо-западный и усилится иногда даже в штормовых значений, до 15-20 м / с.
В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11, +12 градусов. Еще ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода. Дождь в Киеве вероятен ночью и утром. А днем в пятницу будет преобладать снова сухая погода.
В ближайший понедельник снова потеплеет, однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает, до + 5 + 10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки.
Потепление возобновится с 16 апреля.
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