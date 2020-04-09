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Espreso.tvМирСША опережают график в борьбе с коронавирусом, - Трамп

США опережают график в борьбе с коронавирусом, - Трамп


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Соединенные Штаты "опережают график" в усилиях по замедлению распространения коронавируса

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Трампа, завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики произойдет в недалеком будущем.

"Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это произойдет уже в недалеком будущем", - сказал американский лидер.

Трамп отметил, что решение об открытии страны будет приниматься совместно "с профессионалами, с разными людьми, которые принимают решения".

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  • США продолжают лидировать по количеству заражений коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране уже заболели более 432 тысяч человек, более 14 800 человек умерли. Почти 24 000 американцев выздоровели.
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