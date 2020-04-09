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Espreso.tvОбществоСроки действия банковских карт, которые истекли во время карантина, продлят на 3 месяца, - НБУ

Сроки действия банковских карт, которые истекли во время карантина, продлят на 3 месяца, - НБУ

Банки продлят на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается во время карантина

Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.

"Закончился срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что за подробностями следует обратиться в свой банк.

 

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