Сроки действия банковских карт, которые истекли во время карантина, продлят на 3 месяца, - НБУ
9 апреля, 2020, 23:07
Банки продлят на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается во время карантина
Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.
"Закончился срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что за подробностями следует обратиться в свой банк.
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