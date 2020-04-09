Штрафы до 153 тыс. грн: комитет Рады поддержал законопроект об ответственности за сжигание травы и лесные пожары

9 апреля, 2020, 18:05

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об усилении штрафов за выжигание травы, мусора и за лесные пожары. Штрафы будут достигать 153 тыс. грн

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"В Украине планируют ужесточить штрафы за выжигание травы, мусора и за лесные пожары. Соответствующий законопроект поддержал Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В настоящее время санкции за неосторожный или умышленный поджег травы, мусора и растительности незначительны. И это надо менять, ведь, кроме вреда растительному и животному мирам, горение листьев и разнообразного мусора существенно загрязняет атмосферу и приводит к множеству заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые санкции предусматривают уголовную и административную ответственность.

Уголовная ответственность предусматривает:

- штрафы за уничтожение или повреждение объектов растительного мира огнем - от 91800 до 153000 гривен;

- штрафы за загрязнение атмосферного воздуха - от 30600 до 61200 гривен.

В свою очередь административная ответственность предусматривает:

- штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах от 1530 до 4590 гривен;

- штрафы за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем от 4590 грн до 15300 грн;

- штрафы за выжигание растительности или опавших листьев в населенных пунктах - от 3060 до 6120 гривен, за такие же действия, совершенные в пределах природно-заповедного фонда - от 6120 до 12240 гривен.

Сообщается, что фракция "Слуга народа" обратится с предложением добавить этот законопроект в повестку дня ближайшего внеочередного заседания ВР.

Напомним, 6 апреля на сайте президента Украины создали петицию, которой предлагается приравнять поджоги травы в заповедниках, нацпарках и Зоне отчуждения к теракту.

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