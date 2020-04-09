Сети супермаркетов согласились снизить цены на продукты, - АМКУ
Об этом в Facebook сообщил глава Киевского областного отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.
По его словам, на снижение наценки пошли сети супермаркетов NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО-маркет, "Велика Кишеня" и "Велмарт".
"Мы уже получили от них соответствующие письма. Завтра эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров, на которые снижена наценка, можно будет увидеть на сайте компании) ", - отметил Хмельницкий.
Он также уточнил, что ряд торговых сетей вообще отказались от наценки в отдельную группу товаров на период карантина. Речь идет о таких продуктах как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Что касается лимонов, то ожидается также существенное снижение цен.
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