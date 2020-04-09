Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА
9 апреля, 2020, 12:18
Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Международная федерация футбола продолжает обновлять рейтинг сборных, несмотря на то, что все матчи национальных команд отменены из-за пандемии коронавируса.
В апрельском рейтинге сборная Украины осталась на 24-й позиции. Из соперников команды Андрея Шевченко по Евро-2020 выше находится сборная Нидерландов, которая занимает 14-е место. Австрия - 26-я.
Среди команд, с которыми Украина сыграет в Лиге наций, выше других Испания, которая идет восьмой, Швейцария - 12-, Германия - 15-я.
Лидирует в мировом рейтинге Бельгия, вслед за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.
- Напомним, национальная команда Украины завершила 2019-й год на 24-й строчке в рейтинге ФИФА.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало