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Espreso.tvСпортСборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА


фото: Getty Images
Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Международная федерация футбола продолжает обновлять рейтинг сборных, несмотря на то, что все матчи национальных команд отменены из-за пандемии коронавируса.

В апрельском рейтинге сборная Украины осталась на 24-й позиции. Из соперников команды Андрея Шевченко по Евро-2020 выше находится сборная Нидерландов, которая занимает 14-е место. Австрия - 26-я.

Среди команд, с которыми Украина сыграет в Лиге наций, выше других Испания, которая идет восьмой, Швейцария - 12-, Германия - 15-я.

Лидирует в мировом рейтинге Бельгия, вслед за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

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