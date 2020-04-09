С утра боевики 8 раз обстреляли позиции ООС: снаряд прилетел во двор местной жительницы

9 апреля, 2020, 15:23

9 апреля, боевики по состоянию на 12:00, восемь раз обстреляли украинские позиции на линии боевого соприкосновения в районе Золотого, Павлополя, Старомихайловки и Луганского

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Одновременно с 05.30, применяя станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вооруженные формирования РФ начали боевые действия в районе Красногоровки и вблизи Новомихайловки. Враг открыл огонь соответственно по направлению от оккупированных н.п. Старомихайловка и Луганское", - сообщили военные.

С 06.55 по направлению от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины 82-го калибра и вели обстрел из АГС по защитникам Орехово.

Из около 07.50 враг открыл огонь по нашим воинам в районе Новгородского из ПТРК.

Также утром, под вражескими минометными обстрелами находились наши защитники Орехово и Хутора Свободный, где оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм. Также зафиксировано применение противником АГС.

Именно под Хутором Свободным вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал. Украинские военные обстреляли противника в ответ, потому, что он подвергал смертельной опасности местных жителей

После 10.00 из стрелкового оружия оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки.

Из около 10.15 по направлению от села Сосновское российско-оккупационные войска выпустили 5 мин 82-го калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Павлополя.

Сообщается, что потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки 7 апреля боевики совершили 7 обстрелов по украинским позициям. Один военнослужащий ранен.

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