Рискуют прекратить существование: бельгийский топ-клуб не получил лицензию на следующий сезон

9 апреля, 2020, 17:44

10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" не получил лицензию на участие в следующем сезоне

Об этом сообщает sport.be.

Комиссия усомнилась в финансовой стабильности клуба, так как "Стандарду" не удалось предоставить подтверждение о выплате бонусов ряду футболистов за февраль 2020 года. Общая сумма выплат должна была составить более 1 млн евро.

Вместе со "Стандардом" лицензирование не прошли не менее известные клубы - "Остенде", "Мускору" и представители Второго дивизиона - "Локерен", "Ломмель" и "Виртон".

У клубов есть возможность обжаловать решение в бельгийском спортивном арбитражном суде. Если суд не встанет на их сторону, эти клубы будут отправлены в первый любительский дивизион.

В турнирной таблице чемпионата Бельгии "Стандард" занял пятое место и отстал от второго места на 6 баллов.