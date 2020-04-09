Рискуют прекратить существование: бельгийский топ-клуб не получил лицензию на следующий сезон
Об этом сообщает sport.be.
Комиссия усомнилась в финансовой стабильности клуба, так как "Стандарду" не удалось предоставить подтверждение о выплате бонусов ряду футболистов за февраль 2020 года. Общая сумма выплат должна была составить более 1 млн евро.
Вместе со "Стандардом" лицензирование не прошли не менее известные клубы - "Остенде", "Мускору" и представители Второго дивизиона - "Локерен", "Ломмель" и "Виртон".
У клубов есть возможность обжаловать решение в бельгийском спортивном арбитражном суде. Если суд не встанет на их сторону, эти клубы будут отправлены в первый любительский дивизион.
В турнирной таблице чемпионата Бельгии "Стандард" занял пятое место и отстал от второго места на 6 баллов.
- 3 апреля УЕФА написал письмо 55 членам-ассоциациям с предупреждением о возможном недопуске в еврокубки клубов из стран, которые не доигрывают текущий сезон.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало