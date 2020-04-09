"Всеукраинская школа онлайн": Зеленская пришла на урок для учеников пятых классов

9 апреля, 2020, 10:38

Елена Зеленская приняла участие в онлайн-уроке по украинскому языку для учеников пятых классов, которые состоялись в рамках национального проекта дистанционного обучения во время карантина "Всеукраинская школа онлайн"

Урок с участием Зеленского показывали в эфире "112 канала".

Ранее Зеленская в Instagram написала о своем участии в проекте дистанционного обучения для школьников.

"Я сегодня имела возможность хотя бы на часок вернуться за школьную парту и принять участие в записи урока украинского языка вместе с замечательной учительницей Юлией Набок-Бабенко. Меня даже вызвали к доске. Остаемся дома! Учимся дома!", - написала первая леди под фотографией .