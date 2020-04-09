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Espreso.tvОбщество"Всеукраинская школа онлайн": Зеленская пришла на урок для учеников пятых классов

"Всеукраинская школа онлайн": Зеленская пришла на урок для учеников пятых классов

Елена Зеленская приняла участие в онлайн-уроке по украинскому языку для учеников пятых классов, которые состоялись в рамках национального проекта дистанционного обучения во время карантина "Всеукраинская школа онлайн"

Урок с участием Зеленского показывали в эфире "112 канала".

Ранее Зеленская в Instagram написала о своем участии в проекте дистанционного обучения для школьников.

"Я сегодня имела возможность хотя бы на часок вернуться за школьную парту и принять участие в записи урока украинского языка вместе с замечательной учительницей Юлией Набок-Бабенко. Меня даже вызвали к доске. Остаемся дома! Учимся дома!", - написала первая леди под фотографией .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карантин изменил привычный ритм жизни каждого из нас. Но он не помешать доступа к качественным знаниям для украинских школьников. # вчимосьвдома! ⠀ Уже в ближайший понедельник, 6 апреля, стартует «Всеукраинская школа онлайн». ⠀ Уроки по 11 предметам для средних и старших классов будут транслировать каждое утро в будни на 11 украинских телеканалах. Достаточно включить телевизор - и школа в телеформате у нас дома. А еще это - уникальная возможность для всех школьников-сверстников оказаться в одном классе и учиться вместе. Поэтому пересматриваем расписание занятий, выбираем дисциплины, мотивируем детей! ⠀ А я сегодня имел возможность хотя бы на часок вернуться за школьную парту и принять участие в записи урока украинского языка вместе с замечательной учительницей Юлией Набок-Бабенко. Меня даже вызывали к доске) ⠀ Увидимся в эфире уже в понедельник, 6 апреля! ⠀ остаемся дома! Учимся дома! # вчимосьвдома

Сообщение, распространенный Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

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