"Всеукраинская школа онлайн": Зеленская пришла на урок для учеников пятых классов
Урок с участием Зеленского показывали в эфире "112 канала".
Ранее Зеленская в Instagram написала о своем участии в проекте дистанционного обучения для школьников.
"Я сегодня имела возможность хотя бы на часок вернуться за школьную парту и принять участие в записи урока украинского языка вместе с замечательной учительницей Юлией Набок-Бабенко. Меня даже вызвали к доске. Остаемся дома! Учимся дома!", - написала первая леди под фотографией .
Карантин изменил привычный ритм жизни каждого из нас. Но он не помешать доступа к качественным знаниям для украинских школьников. # вчимосьвдома! ⠀ Уже в ближайший понедельник, 6 апреля, стартует «Всеукраинская школа онлайн». ⠀ Уроки по 11 предметам для средних и старших классов будут транслировать каждое утро в будни на 11 украинских телеканалах. Достаточно включить телевизор - и школа в телеформате у нас дома. А еще это - уникальная возможность для всех школьников-сверстников оказаться в одном классе и учиться вместе. Поэтому пересматриваем расписание занятий, выбираем дисциплины, мотивируем детей! ⠀ А я сегодня имел возможность хотя бы на часок вернуться за школьную парту и принять участие в записи урока украинского языка вместе с замечательной учительницей Юлией Набок-Бабенко. Меня даже вызывали к доске) ⠀ Увидимся в эфире уже в понедельник, 6 апреля! ⠀ остаемся дома! Учимся дома! # вчимосьвдома
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