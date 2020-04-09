"Укрпочта" совместно с AliExpress запускают чартерные авиарейсы с посылками в Украину

9 апреля, 2020, 16:30

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" совместно с международным логистическим оператором Cainiao Network, что входит в Alibaba Group, запускают грузовые рейсы в Украину для ускорения перевозки заказов AliExpress в условиях карантина

Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

Он пояснил логистику поставок при отсутствии пассажирского авиасообщения.

"Грузовые самолеты с вашими посылками из Китая летят в Европу (спасибо Почте Латвии и другим поштам- партнерам), из Европы на самолетах Ан-26 компании Элерон во Львов, где посылки моментально проходят таможню и сортировку и разъезжаются по 15 млн почтовых ящиков страны ", - пояснил Смелянский.

По его словам, первый самолет уже завтра привезет 4,1 тонны посылок.

Сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней. Запуск чартерных рейсов поможет сохранить сроки доставки в условиях закрытия пассажирских рейсов из страны и в страну и сократить время получения посылок в период ограничений на наземные перевозки.