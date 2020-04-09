"Укрпочта" совместно с AliExpress запускают чартерные авиарейсы с посылками в Украину
Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.
Он пояснил логистику поставок при отсутствии пассажирского авиасообщения.
"Грузовые самолеты с вашими посылками из Китая летят в Европу (спасибо Почте Латвии и другим поштам- партнерам), из Европы на самолетах Ан-26 компании Элерон во Львов, где посылки моментально проходят таможню и сортировку и разъезжаются по 15 млн почтовых ящиков страны ", - пояснил Смелянский.
По его словам, первый самолет уже завтра привезет 4,1 тонны посылок.
Сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней. Запуск чартерных рейсов поможет сохранить сроки доставки в условиях закрытия пассажирских рейсов из страны и в страну и сократить время получения посылок в период ограничений на наземные перевозки.
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