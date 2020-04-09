"Укрпочта" начнет доставлять украинцам освященные куличи
9 апреля, 2020, 09:15
С понедельника, 13 апреля, "Укрпочта" начнет на заказ доставлять украинцам освященные куличи домой
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.
"Бесплатную доставку можно заказать на сайте "Укрпочты" или через контакт-центр. Почтальоны или курьеры будут приносить пасхальную выпечку домой с 13 до 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал Криклий.
Освящать сладкий хлеб будет Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало