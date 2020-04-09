"Укрпочта" начнет доставлять украинцам освященные куличи

9 апреля, 2020, 09:15

С понедельника, 13 апреля, "Укрпочта" начнет на заказ доставлять украинцам освященные куличи домой

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

"Бесплатную доставку можно заказать на сайте "Укрпочты" или через контакт-центр. Почтальоны или курьеры будут приносить пасхальную выпечку домой с 13 до 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал Криклий.

Освящать сладкий хлеб будет Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

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