 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Укрпочта" начнет доставлять украинцам освященные куличи

"Укрпочта" начнет доставлять украинцам освященные куличи

С понедельника, 13 апреля, "Укрпочта" начнет на заказ доставлять украинцам освященные куличи домой

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

"Бесплатную доставку можно заказать на сайте "Укрпочты" или через контакт-центр. Почтальоны или курьеры будут приносить пасхальную выпечку домой с 13 до 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал Криклий.

Освящать сладкий хлеб будет Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

null

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать