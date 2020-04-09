"У нас вождь - Виталик": мэры обсуждают возможность идти на выборы с партией Кличко, - Филатов
Об этом он рассказал в интервью "Бабелю".
"Да, у нас вождь - Виталик. Мы консолидируемся вокруг него не потому, что он мэр столицы, а потому, что должен быть кто-то один. Он ходит в Офис президента с переменным успехом. Слушают его или нет, нужно спросить у него. С другой стороны, есть частные вопросы, и Виталик не может все их решать", - сказал мэр Днепра.
Он отметил, что в городских глав есть проблемы в коммуникации с ОП.
По его словам, нынешняя власть не прислушивается к проблемам мэров, а городские головы не слушают ОП - потому что в регионах есть свои проблемы.
Филатов также заявил, что мэры обсуждают возможность идти на местные выборы с партией Кличко УДАР, которую мэр Киева планирует перезапустить.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-