"У нас вождь - Виталик": мэры обсуждают возможность идти на выборы с партией Кличко, - Филатов

9 апреля, 2020, 13:17

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что столичный голова Виталий Кличко объединяет мэров городов вокруг себя как глава Ассоциации мэров, представляя интересы градоначальников в Офисе президента

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю".

"Да, у нас вождь - Виталик. Мы консолидируемся вокруг него не потому, что он мэр столицы, а потому, что должен быть кто-то один. Он ходит в Офис президента с переменным успехом. Слушают его или нет, нужно спросить у него. С другой стороны, есть частные вопросы, и Виталик не может все их решать", - сказал мэр Днепра.

Он отметил, что в городских глав есть проблемы в коммуникации с ОП.

По его словам, нынешняя власть не прислушивается к проблемам мэров, а городские головы не слушают ОП - потому что в регионах есть свои проблемы.

Филатов также заявил, что мэры обсуждают возможность идти на местные выборы с партией Кличко УДАР, которую мэр Киева планирует перезапустить.

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