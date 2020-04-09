"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Пандемия, внеочередное заседание Рады, "антиколомойский" закон и антикризисный бюджет
К разговору присоединятся:
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Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
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Ирина Фриз, народный депутат, фракция Европейская солидарность
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Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный
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Юлия Клименко, народный депутат, фракция "Голос"
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Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности вопросы, которые будут рассматриваться в скором времени на внеочередной сессии Верховной Рады - банковский "антиколомойский" законопроект и изменения в бюджет в условиях коронавируса и кризиса.
Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и телефона студии - 044-333-49-53
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