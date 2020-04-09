"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Пандемия, внеочередное заседание Рады, "антиколомойский" закон и антикризисный бюджет

9 апреля, 2020, 17:15

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

К разговору присоединятся:

Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция, "Слуга народа"

Ирина Фриз, народный депутат, фракция Европейская солидарность

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

Юлия Клименко, народный депутат, фракция "Голос"

Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности вопросы, которые будут рассматриваться в скором времени на внеочередной сессии Верховной Рады - банковский "антиколомойский" законопроект и изменения в бюджет в условиях коронавируса и кризиса.

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и телефона студии - 044-333-49-53