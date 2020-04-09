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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Пандемия, внеочередное заседание Рады, "антиколомойский" закон и антикризисный бюджет

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Пандемия, внеочередное заседание Рады, "антиколомойский" закон и антикризисный бюджет

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

К разговору присоединятся:

  • Марьян Заблоцкий, народный депутат, фракция, "Слуга народа"

  • Ирина Фриз, народный депутат, фракция Европейская солидарность

  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

  • Юлия Клименко, народный депутат, фракция "Голос"

  • Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

  • Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности вопросы, которые будут рассматриваться в скором времени на внеочередной сессии Верховной Рады - банковский "антиколомойский" законопроект и изменения в бюджет в условиях коронавируса и кризиса.

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и телефона студии - 044-333-49-53

 
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