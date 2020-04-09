"Новая почта" начала доставлять продуктовые наборы

9 апреля, 2020, 13:48

С сегодняшнего дня через почтового оператора "Новая почта" можно заказать доставку продуктовых наборов из сети супермаркетов АТБ через маркетплейс Rozetka во все населенные пункты

Об этом говорится в сообщении службы доставки.

"Масштабирует безопасную доставку продуктов по всей стране. Мы протестировали пилотный проект в Днепропетровской области, внесли изменения и теперь готовы расширить его на всю территорию Украины", - говорится в сообщении.

Для заказа услуги нужно:

выбрать и заказать необходимый продуктовый набор на сайте Rozetka;

заказ формируется в сети АТБ;

"Новая почта" доставит его под дверь изо дня в день, если в населенном пункте есть магазин АТБ и на следующий день в другие населенные пункты.

Отмечено, что, для того чтобы вовремя отправлять доставки, "Новая Почта" усилила команду курьеров.