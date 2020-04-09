"Новая почта" начала доставлять продуктовые наборы
Об этом говорится в сообщении службы доставки.
"Масштабирует безопасную доставку продуктов по всей стране. Мы протестировали пилотный проект в Днепропетровской области, внесли изменения и теперь готовы расширить его на всю территорию Украины", - говорится в сообщении.
Для заказа услуги нужно:
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выбрать и заказать необходимый продуктовый набор на сайте Rozetka;
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заказ формируется в сети АТБ;
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"Новая почта" доставит его под дверь изо дня в день, если в населенном пункте есть магазин АТБ и на следующий день в другие населенные пункты.
Отмечено, что, для того чтобы вовремя отправлять доставки, "Новая Почта" усилила команду курьеров.
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