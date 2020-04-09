"Не соответствует действительности": КГГА предупредила о фейковом списке адресов с якобы зараженными жителями

9 апреля, 2020, 18:46

В Киевской городской государственной администрации заявили, что информация об адресах домов в Киеве, где якобы обнаружены больные коронавирусом, не соответствует действительности

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели короновирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где якобы живут люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности", - сообщил Поворозник.

Поворозник отметил, что по обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники распространения такой информации.

"Напомню, в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, пока это более 40 000 киевлян. Задача центра - максимально предупредить распространение заболевания", - подчеркнул он.

Первый заместитель главы КГГА подчеркнул, что вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

"Призываю не распространять недостоверную информацию. Все данные по заболеваемости коронавирусом, ограничительные меры, введенные городскими властями для противодействия распространению заболевания, размещены на официальном сайте КГГА. В нынешних условиях мы должны объединить усилия в борьбе с заболеванием, а не распространять фейки" , - отметил Поворозник.

Напомним, 8 апреля одно из информационных изданий опубликовало материал с адресами якобы больных коронавирусом киевлян и утверждало, что эти данные получило от "источников в медицинских кругах".

Впоследствии, в Службе безопасности Украины заявили, что информация издания, в которой приведены адреса домов в Киеве, где якобы обнаружены больные коронавирусом, - очередной фейк.

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