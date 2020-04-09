"Это не последнее дело": Омелян прокомментировал решение суда обязать НАБУ начать производство против него
Об этом Омелян написал в Facebook.
"Сегодня по решению суда НАБУ обязали открыть еще одно дело против меня и руководства министерства инфраструктуры за якобы незаконное увольнение руководства Бердянского порта в 2017 году. Пикантная деталь - одна из политических партий, которая присутствовала в парламенте прошлого созыва и работает в новом, была очень недовольна нашим решением в 2017. Но мы считали и считаем, что инфраструктура - вне политики. Я знаю, что это не последнее дело. и знаю, что будут еще. Так закаляется оппозиция", - написал Омелян.
Омелян также напомнил, что ранее НАБУ уже открывало дело против него, однако в конце всплыли сроки его рассмотрения.
"Много кто помнит громкое дело НАБУ против единого министра Правительства Гройсмана в 2017-19 гг.? Вроде миллионы незаконного обогащения, дом, и вишенка на торте - БМВ? В суде из этих обвинений осталось лишь вопрос БМВ. И пока рассматривали дело, его сроки вышли. В то же время, я для себя постановил, что буду идти в этом деле к победе и на его закрытие не согласился. Но, видно, действующую власть ход событий не устроил. Если ты в оппозиции - разных дел должно быть много ", - написал Омелян.
- Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
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