"ЕС" призывает власть не устраивать карательные меры, а заняться реальной борьбой с коронавирусом и принять изменения в бюджет

9 апреля, 2020, 09:50

Власть подменяет ограничительными и карательными мерами реальную борьбу с коронавирусом

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка в комментарии журналистам.

"Разве нормально определять штраф для пенсионеров, который в 10, в 20 раз больше их пенсии? Такого нет ни в Италии, ни в Испании. К большому сожалению, выглядит так, будто власть ограничительными и запретительными мерами хочет заменить реальный план действий, который поможет добиться результата", - сказал он.

"Ни для кого не секрет, и я хотел бы напомнить, что эти три недели когда "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные силы просили "Слуг народа" собрать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять закон о карантине. Через три недели все-таки собрали и приняли карантин", - отметил политик.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" призывает власть взять средства на финансирование борьбы с коронавирусом из зарплат топ-чиновников и силовиков, а не с образования и культуры.

"На этой неделе мы снова требуем заседания Верховной Рады Украины, на котором должны проголосовать за изменения в бюджет, который бы обеспечил финансирование первоочередных мер. Но забирать деньги не с образования и культуры, а с зарплат топ-чиновников. Эти средства перераспределить на две основные программы борьбы с коронавирусом: поддержку органов местного самоуправления и общегосударственную", - сказал Синютка.