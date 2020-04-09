ПриватБанк позволил бизнесу не печатать чеки в платежных терминалах
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Теперь чек можно печатать только в том случае, если документ нужен продавцу или покупателю.
После успешной оплаты на POS-терминале появится запрос на печать чека - кассир сможет или напечатать его или отказаться от этого. Квитанции по операциям также будут доступны в Приват24. Такое решение уже согласовано с Госфискальной службой (ГФС) и платежными системами.
Экономия для бизнеса заключается в значительном сокращении расходов на термобумагу для POS-терминалов. По расчетам банка, это около 2 млн грн в месяц. В марте этого года через сеть ПриватБанка прошло 100 млн операций с выдачей двух чеков (для покупателя и продавца), хотя реальная потребность была только в 5 млн квитанций. Чаще всего потребность в чеках возникает в случае покупки товаров с гарантией - например, электроники или бытовой техники.
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