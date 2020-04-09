Причина в Олимпиаде: Евробаскет-2021 перенесли на 2022 год

9 апреля, 2020, 19:16

Международная федерация баскетбола объявила о переносе мужского чемпионата Европы с 2021 на 2022 год

Об этом сообщает официальный сайт ФИБА .

Решение принято в связи с переносом Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 из-за пандемии коронавируса. Евробаскет пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года. Одновременно пройдет Кубок Америки, который изначально был запланирован на 2021 год.

Олимпийские квалификационные турниры пройдут в период с 22 июня по 4 июля 2021 года. Отборочные матчи на Чемпионат мира перенесены с сентября на август 2022 года.

Женский чемпионат Европы пройдет с 17 по 27 июня 2021 Кубок Америки среди женских команд - с 20 по 27 июня 2021 года.